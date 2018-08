Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Tele Columbus nach dem verspäteten Zwischenbericht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2,60 Euro belassen. In Verbindung mit der jüngsten Gewinnwarnung bestätige sich der Eindruck, dass das Kerngeschäft des Kabelnetzbetreibers sehr schwierig bleibe, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts des hohen Schuldenniveaus, der unklaren Wachstumsaussichten und möglicher Übernahmeavancen seien einige Szenarien denkbar./ag/ajx Datum der Analyse: 31.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2018-08-31/10:54

ISIN: DE000TCAG172