Vor allem das Photovoltaik-Segment bis 750 Kilowatt boomte auch im siebten Monat in diesem Jahr, allerdings ging der Zubau gegenüber dem Juni leicht zurück. Dies lag aber vor allem daran, dass weniger Photovoltaik-Freiflächenanlagen ans Netz gingen als Monat davor. Die Solarförderung sinkt im September um einen weiteren Prozentpunkt.Im Juli sind in Deutschland 269,655 Megawatt an neuen Photovoltaik-Anlagen bei der Bundesnetzagentur gemeldet worden. Nach der Veröffentlichung der Bonner Behörde von Freitag entfielen 224,646 Megawatt auf Photovoltaik-Dachanlagen und 45,009 Megawatt auf im Anlagenregister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...