Dräger ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Um Wege jenseits eines konventionellen Ideenmanagements anzustoßen, rief Dräger intern zu einem Kickbox-Innovationsprogramm auf. Mitarbeiter erhielten die Chance, kreative Geschäfts- und Produktideen zu testen und weiterzuentwickeln. Mit großem Erfolg: Insgesamt 180 Projekte wurden bei Dräger eingereicht, von denen es sechs nach einem ersten Pitch in die nächste Runde schafften. In diesem hier beschriebenen Projekt lautete die Aufgabe, innerhalb von sechs Monaten zehn Funktionsprototypen zu fertigen und anschließend in die Serienreife und Produktion zu überführen.

Geringste Konzentrationen verschiedenster Gase erkennen

Zu den ausgewählten Projekten zählte auch das Team Gas-Detection-Technologie, das ein tragbares Gasmessgerät präsentierte. Das Messgerät soll selbst geringste Konzentrationen verschiedenster Gase (Benzol, Butadien, Quecksilber, Ethylenoxid) in der Luft erkennen und direkt vor Ort zum Beispiel in Raffinerien und Chemieanlagen zum Einsatz kommen.

Das Lübecker Familienunternehmen verfügt über die grundlegende Technologie für diese Gasmessung und arbeitet mit Chemosensorik, wobei in Folge einer chemischen Reaktion mit einem zu messenden Gas ein Farbwechsel auftritt. In ...

