Unterföhring (ots) - "Global Gladiators" im Aufwind! Die zweite Folge der ProSieben-Show legt ordentlich zu und erzielt starke 10,8 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Und der Abenteuertrip von Sabrina Setlur, Ben, Lucas Cordalis, Miriam Höller, Jana Pallaske, Sabia Boulahrouz, Manuel Cortez und Popsänger Joey Heindle geht weiter: ProSieben zeigt die dritte Folge von "Global Gladiators" am Donnerstag, 13. September, um 20:15 Uhr.



