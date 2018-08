Wien (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate in der Eurozone hat sich bis zur Jahresmitte deutlich erhöht und lag im Juli mit 2,1% p.a. sogar leicht über dem Zielbereich der Europäischen Zentralbank, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Allerdings sei der Anstieg der Teuerung nur von einer relativ kleinen Gütergruppe getragen. Hauptverantwortlich für den gesteigerten Preisauftrieb sei ein kräftiger Anstieg des Ölpreises. Die Marke Brent habe - in Euro gerechnet - im Juli rund 50% über dem Vorjahresniveau notiert. Damit verbunden sei ein Schub bei den Energiepreisen (Juli 9,4% p.a.). Ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak (Kernrate) liege jedoch die Inflationsrate mit 1,1% p.a. noch immer auf einem moderaten Niveau und in der Bandbreite der letzten viereinhalb Jahre. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...