Bonn (www.anleihencheck.de) - Die deutsche Inflationsrate lag vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamts zufolge im August wie schon im Vormonat bei 2,0%, so die Analysten von Postbank Research.Dabei habe der Preisdruck seitens der Energiepreise noch einmal zugenommen, was vermutlich nicht zuletzt auf höhere Benzinpreise zurückzuführen sei. Dieser Effekt sei aber zum einen durch einen nachlassenden Preisauftrieb bei Dienstleistungen kompensiert worden. Zum anderen habe sich auch die Teuerung bei Nahrungsmitteln im August leicht abgeschwächt. Die hohen Temperaturen der letzten Wochen hierzulande und in weiten Teilen Europas hätten sich damit bei letzteren - zumindest bislang - nicht bemerkbar gemacht. Für das Gesamtjahr 2018 würden die Analysten von Postbank Research weiterhin mit einer durchschnittlichen Inflationsrate von 1,9% rechnen. ...

