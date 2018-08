Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Kernrate des PCE-Deflators ist im Juli in den USA gemäß der vorläufigen Schätzung um 0,1 Prozentpunkte auf 2,0% angestiegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Damit liege die Kernrate bereits zum dritten Mal in diesem Jahr auf der Inflationszielmarke der US-Notenbank. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung dürften sich die US-Währungshüter darin bestätigt fühlen, ihren Kurs der graduellen Zinserhöhungen fortzusetzen und eine weitere Anhebung der FED Funds-Rate um 25 BP im September zu beschließen. (31.08.2018/alc/a/a) ...

