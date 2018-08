Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Marktumfeld war in der zweiten Augusthälfte von einer Verbesserung des Sentiments und damit einer rückläufigen Risikoaversion gekennzeichnet, so Michaela Hessmert und Melanie Kiene, CIIA von der Nord LB.Der iTraxx Senior Financial habe sich von Niveaus um 90 Bp auf aktuelle Werte um 80 Bp eingeengt. Es habe sich gezeigt, dass die Verspannungen in der Türkei keinen nachhaltigen Einfluss auf die Finanzmärkte gehabt hätten, da vom Gros der Marktteilnehmer keine Ansteckungseffekte für andere Emerging Markets befürchtet worden seien. Weiterhin sei die Lage jedoch instabil und könne jederzeit zu einem kurzfristigen Anstieg der Volatilität führen. Betroffen seien dann vor allem Institute mit entsprechendem Türkei-Exposure. Fortgesetzt seien die politischen Risiken latent marktbelastend, jedoch zeige sich zuletzt eine leicht positivere Wahrnehmung hinsichtlich der Brexit-Verhandlungen. Italien bleibe bis zur Verabschiedung eines Haushaltes ein Wackelkandidat, sodass es aus dieser Richtung potenziell zu Risk-off Phasen kommen könne. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...