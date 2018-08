Unterföhring (ots) -



Finale! Chethrin Schulze, Silvia Wollny, Daniel Völz und Alphonso Williams kämpften sich am Donnerstag in das Finale von "Promi Big Brother" - und Johannes Haller musste gehen. Mit starken 17,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern holt sich "Promi Big Brother" in SAT.1 erneut den Late-Prime-Sieg am Donnerstagabend. Im Anschluss an die SAT.1-Show erzielt "Promi Big Brother - Die Late Night Show" auf sixx mit Jochen Bendel und Melissa Khalaj hervorragende 8,2 Prozent Marktanteil (Z.14-49 J.).



Das passierte an Tag 14 bei "Promi Big Brother" Die Finalisten von "Promi Big Brother" 2018 stehen fest: Chethrin Schulze, Silvia Wollny, Daniel Völz und Alphonso Williams. Zuvor erkämpfen beim "Dinner for fun"-Duell alle fünf Halbfinalisten den Umzug von der "Baustelle" in die "Villa". Die Freude ist riesig - vor allem bei Daniel Völz. Kaum in der "Villa", würfelt er die höchste Punktzahl und sichert sich damit den Einzug ins Finale. Angespannte Stimmung dagegen bei Chethrin Schulze, Silvia Wollny und Johannes Haller, denn sie landen auf der Nominierungsliste. Am Ende verpasst Johannes Haller den Einzug ins Finale und wird mit den wenigsten Zuschauerstimmen nach Hause geschickt. "Ich habe irgendwie geahnt, dass ich heute nominiert werde. Und wenn ich ins Finale gekommen wäre, hätte es ja morgen auch nicht gereicht. Dann wäre ich als Vierter gegangen", so Johannes Haller gewohnt abgeklärt nach seinem Auszug.



Aktuelle Bewohner in der "Villa" und Finalisten: Silvia Wollny, Chethrin Schulze, Daniel Völz, Alphonso Williams



Aktuelle Bewohner auf der "Baustelle": - geschlossen -



"Promi Big Brother" - das große Finale am Freitag, 31. August um 20:15 Uhr, live in SAT.1



Hashtag zur Show: PromiBB



