Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 31.08.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 230 (240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1790 (1630) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP STARTS EASYJET WITH 'BUY' - CITIGROUP STARTS IAG WITH 'BUY' - CS CUTS ONESAVINGS BANK TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 480 (505) PENCE - CS RAISES MERLIN ENTERTAINMENTS TARGET TO 470 (440) PENCE - 'OUTPERFORM' - DAVY RAISES IAG TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 900 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS JUST GROUP PRICE TARGET TO 110 (170) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP CUTS SERCO GROUP TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 105 (110) PENCE - LIBERUM CUTS FFI HOLDING PRICE TARGET TO 91 (100) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 350 (430) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 980 (920) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MS CUTS ITV TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 210 (230) PENCE - PEEL HUNT CUTS ADMIRAL GROUP TO 'HOLD' ('ADD') - TARGET 2085 (2073) PENCE - UBS RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 900 (850) PENCE - 'NEUTRAL'



