Als gestern die Schlussglocke an der Wall Street erklang, stand die Aktie von Amazon erstmals in ihrer Börsengeschichte über 2000 US-Dollar. Dadurch befindet sich das Papier des weltweit größten Online-Händlers auf einem guten Weg, nach Apple, das Anfang August diese Marke geknackt hatte, als zweiter Billion-Dollar-Konzern in die Wall Street-Chroniken einzugehen. Experten hatten bereits errechnet, dass Amazon die magische Grenze der Marktkapitalisierung mit einem Aktienkurs von rund 2050 US-Dollar erreichen würde. Für erste Analysten wäre das aber nur ein Zwischenstopp zu höheren Zielen.

Wie für die Aktie, so geht es für Amazon hoch und höher, weit und weiter. Vor rund einem Jahr übernahm der Konzern die Biolebensmittelkette Whole Foods. Die Folge: Andere Aktien von Supermarktketten brachen dramatisch um bis zu ein Viertel ihres Wertes ein. Denn wenn Amazon in einen Markt eintritt, beginnt der Konkurrenzkampf dort nicht etwa erst, sondern scheint bereits verloren. Kurze Lieferzeiten sind Amazons Schlüssel zum Erfolg. Für die unmittelbare oder zeitnahe Befriedigung ihrer Bedürfnisse zahlen Kunden denn gerne auch einen Aufschlag auf den normalen Preis. Amazon weiß das.

