FRANKFURT (Dow Jones)--Der Preisdruck in der Eurozone hat im August nachgelassen, während Ökonomen im Vorfeld mit einer stabilen Inflation gerechnet hatten. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Meldung mitteilte, sank die jährliche Inflationsrate auf 2,0 von 2,1 im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Rate von 2,1 Prozent vorhergesagt. Die Europäische Zentralbank (EZB) peilt mittelfristig eine Inflationsrate von knapp 2 Prozent an.

Die sogenannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise ausspart, sank im August ebenfalls. Diese ohne die Preise von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak berechnete Kernrate fiel von 1,1 auf 1,0 Prozent. Ökonomen hatten mit einer Rate von 1,1 Prozent gerechnet. Die Kernrate gilt als Richtgröße für den Inflationstrend. Seit drei Jahren liegt die Kernteuerung auf einem niedrigen Niveau bei etwa 1,0 Prozent.

Um die Inflation anzufachen, kauft die EZB seit 2015 Staatsanleihen im großen Stil. Inzwischen hat sie dieses massive Kaufprogramm aber zurückgefahren und vertraut darauf, dass der Konjunkturaufschwung für den nötigen Inflationsdruck sorgen wird. Zum Jahresende werden die Nettokäufe voraussichtlich eingestellt. Die EZB wird dann nur noch fällige Anleihen ersetzen.

August 31, 2018

