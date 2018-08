Pressemitteilung der Ekosem-Agrar AG:

Ekosem-Agrar auf erfolgreichem Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2018

- Deutlicher Anstieg der Betriebsleistung um 61 % auf 162,2 Mio. Euro - Umsatzerlöse bei 96,6 Mio. Euro (Vj. 77,8 Mio. Euro) - Ausbau der täglichen Milchleistung auf 1.365 t (+25 %) - EBITDA bei 45,0 Mio. Euro (Vj. 30,8 Mio. Euro) - Dr. Thomas Kirchberg, Vorstand der Südzucker AG, als weiteres Mitglied des Aufsichtsrats bestellt

Die Ekosem-Agrar AG, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe Ekoniva, hat ihren Umsatz im ersten Halbjahr 2018 abermals deutlich erhöht. Auf Eurobasis erzielte die Gruppe Erlöse von 96,6 Mio. Euro (+24 %). Die Milchleistung stieg ebenfalls deutlich auf 225.000 Tonnen, ein Plus von 68 % gegenüber der Vorjahresperiode. Der Verkauf von Rohmilch lieferte mit 64 % erneut den größten Umsatzanteil und belief sich auf 62,0 Mio. Euro (Vj. 57,2 Mio. Euro). Durch den Ausbau der Aktivitäten im Bereich Milchverarbeitung stieg dessen Anteil am Gesamtumsatz im Vorjahresvergleich deutlich von 2 % (1,6 Mio. Euro) auf 13 % (12,5 Mio. Euro). Der Umsatz im Ackerbau lag mit 11,1 Mio. Euro knapp auf Vorjahresniveau und trug mit einem Anteil von 12 % zum Gesamtumsatz bei. Die Erlöse aus Vieh- und Tierprodukten (Verkauf von Zuchtfärsen, Schlachtkühen und Mastbullen) beliefen sich auf 9,9 Mio. Euro (Vj. 6,3 Mio. Euro), entsprechend einem Anteil von 10 % des Gesamtumsatzes.

Die Gesamtherde vergrößerte sich im ersten Halbjahr 2018 von 97.520 auf knapp 110.000 Rinder zum 30. Juni 2018, die Milchkuhherde wuchs von ca. 45.100 auf 51.750 Tiere. Die tägliche Milchleistung konnte von 1.090 Tonnen per Ende 2017 um 25 ...

