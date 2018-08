Paris - Die europäischen Börsen haben am Freitagvormittag weiter nachgegeben und damit an die Vortagesentwicklung angeknüpft. Nach dem hoffnungsvollen Wochenauftakt steuern die europäischen Aktien damit auf einen kaum veränderten Schluss im Vergleich zum Stand vor einer Woche zu.

Der EuroStoxx 50 sank um 0,80 Prozent auf 3403,68 Punkte. Der französische Cac 40 gab um 0,73 Prozent auf 5438,10 Punkte nach. Der FTSE 100 büsste 0,28 Prozent auf 7494,90 Punkte ein.

"In den europäischen Börsensälen hält die Skepsis heute Morgen an", schrieben die Analysten der Postbank in einem Kommentar. Nach Entspannungssignalen zu Wochenbeginn sei inzwischen "die Furcht vor einer weiteren Eskalation der internationalen Handelskonflikte wieder ein wichtiges Thema." Entsprechend sei das Risikobewusstsein der Aktionäre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...