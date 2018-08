Während Experten eine Stagnation erwartet hatten, sind die Einzelhändler in Deutschland mit einem Umsatzminus ins zweite Halbjahr gestartet.

Die deutschen Einzelhändler sind mit einem Umsatzrückgang ins zweite Halbjahr gestartet. Sie zählten im Juli 0,9 Prozent weniger in den Kassen als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Preisbereinigt (real) gab es einen unerwarteten Rückgang von 0,4 Prozent. Von Reuters befragte Ökonomen hatten hier mit einer Stagnation gerechnet, nachdem es im Juni noch ein Plus von 0,9 Prozent gegeben hatte.

Dennoch steuert der Einzelhandel auf sein neuntes Wachstumsjahr in Folge zu. ...

