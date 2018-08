Hamburg (ots) - Mit dem Bulli die Küstenlandschaft erkunden, mit dem Crossbike über die satten, grünen Hügel touren oder mit dem Hausboot auf dem River Shannon schippern: Irland ist ein absolutes Eldorado für Outdoor-Fans. Und was schmeckt am besten nach einer langen Radtour oder einem Bootstrip? Das irische Nationalgetränk, ein Guinness! Das legendäre Bier gehört zu Irland wie die Hügel, Felsen und Seen. Klarer Fall, dass die Traditionsmarke die Augen aller Irland-Fans und Outdoor-Aktivisten jetzt zum Leuchten bringt: Beim großen Guinness-Gewinnspiel werden tausende Preise verlost. Hauptgewinn ist ein exklusiver Bulli im Guinness-Design. Dazu kommen z.B. 50 Crossräder von Serious Cedar oder 50 Guinness Retro Cooler.



Mitmachen lohnt sich also auf jeden Fall - und ist ganz einfach: Von Anfang September bis Mitte Oktober gibt es im Handel Aktions-Sixpacks von Guinness Extra Stout. Diese sind an dem roten Aktionshinweis zu erkennen. Unter den Aktionskronkorken befinden sich die Gewinncodes. Den Code einfach im Internet auf der Aktionsseite www.guinness-promotion.de eingeben und sofort erfahren, ob bzw. was man gewonnen hat.



Jeder, der einen Aktionscode auf der Website eingibt, erhält die zusätzliche Gewinnchance auf einen traumhaften, zweiwöchigen Hausboot-Urlaub auf dem River Shannon. Wer auch hier kein Glück hat, erhält auf jeden Fall einen Trostpreis.



Diageo



Diageo ist der weltweit führende Anbieter internationaler Premium-Spirituosen und Biere. Das Portfolio des in London ansässigen Unternehmens umfasst so bekannte Marken wie Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's und Windsor Whiskies, Smirnoff, Cîroc und Ketel One Wodkas, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray und Guinness. Diageo ist weltweit tätig mit einer Markenpräsenz in mehr als 180 Ländern und wird sowohl an der New York Stock Exchange (DEO) als auch an der London Stock Exchange (DGE) gehandelt. Weitere Informationen über Diageo, unsere Mitarbeiter, unsere Marken und Leistungen, erhalten Sie unter http://www.diageo.com. Besuchen Sie Diageos Ressource zum verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol, www.DRINKiQ.com, um weitere Informationen und Links zu Initiativen etc. zu erhalten. Celebrating life, every day, everywhere.



Über Radeberger



Die Radeberger Gruppe KG, Marktführer im deutschen Biermarkt, ist in Deutschland exklusiver Vertriebspartner für die Fass-, Flaschen- und Dosenbiere der Marken Guinness und Kilkenny von Diageo plc, dem weltweit führenden Anbieter von Premiumgetränken. Weitere Informationen zur Radeberger Gruppe finden Sie unter www.radeberger-gruppe.de



