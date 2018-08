Hamburg (ots) - Die erste Ausgabe des neuen Magazins in Zusammenarbeit mit Guido Maria Kretschmer erscheint am 25. Oktober bei Gruner + Jahr. Nun steht auch das Redaktionsteam fest.



Chefredakteurin des Persönlichkeitsmagazins wird Brigitte Huber, die seit 2009 Chefredakteurin der BRIGITTE-Gruppe und seit 2015 von BARBARA ist. Ihr steht ein dreiköpfiges Redaktionsleitungs-Team zur Seite: Isa Petereit, auch stellvertretende BRIGITTE-Chefredakteurin, Nikola Haaks, die bereits das BRIGITTE-Ressort Dossier, Reise, Gesundheit verantwortet, und Jan Gritz, stellvertretender Leiter Mode bei der BRIGITTE.



Der Look des Magazins wird maßgeblich durch Kerstin Peters, Creative Director der BRIGITTE-Gruppe und BARBARA, Art Director Anne Rudolph und Julia Wochnik als Leiterin der Bildredaktion geprägt.



Guido Maria Kretschmer selbst übernimmt als festes Mitglied der Redaktion die Funktion des Editor-at-Large.



Brigitte Huber: "Ich freue mich sehr, gemeinsam mit meinen teilweise langjährigen Kollegen unser neues Persönlichkeitsmagazin auf den Markt zu bringen. Ein Dreier-Team als Redaktionsleitung ist vielleicht etwas ungewöhnlich, aber es hat in der Entwicklung toll funktioniert, und wir hatten Lust, neue Wege zu gehen. Ich bin davon überzeugt, dass das Team sehr erfolgreich zusammen arbeiten und ein tolles Magazin machen wird."



OTS: Gruner + Jahr GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6562 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6562.rss2



Pressekontakt: Stellv. Leitung Markenkommunikation Maike Pelikan Gruner + Jahr GmbH Tel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57 E-Mail: pelikan.maike@guj.de