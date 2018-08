Europäische Aktien eröffnen nach Eskalation der Handelskonflikte tiefer Donald Trump droht erneut mit WTO-Austritt DE30 baut seine Verluste weiter aus Lufthansa (LHA.DE) fällt nach Herabstufung um über 4%

Die europäischen Aktienmärkte weisen am Freitag weitgehend Kursrückgänge auf. Dies ist auf eine weitere Eskalation beim Handelskonflikt zwischen den USA und China zurückzuführen sowie Trumps Androhung die Welthandelsorganisation (WTO) zu verlassen. Nach 30 Minuten fällt der DE30 um fast 0,9% und ist damit der schwächste Aktienindex in Europa. Während sich die allgemeine Stimmung am Aktienmarkt deutlich verschlechtert hat, leiden die Schwellenländerwährungen weiterhin unter ihren starken Rückgängen vom Donnerstag. Insbesondere die Abwertung des argentinischen Peso sorgte für Aufmerksamkeit. Dies veranlasste die Zentralbank dazu, den 7-Tage-Reposatz um bis zu 1.500 Basispunkte auf 60% anzuheben. Dies war ein erstaunlicher Schritt, wenn man berücksichtigt, dass Zentralbanken üblicherweise Erhöhungen um 25 Basispunkte oder weniger vornehmen. ...

