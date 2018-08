Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Telefonica Deutschland auf "Buy" mit einem Kursziel von 4,55 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Polo Tang in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. In Deutschland gebe es eine sehr attraktive Marktstruktur./ag/ajx Datum der Analyse: 31.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2018-08-31/12:12

ISIN: DE000A1J5RX9