Anna big ist die neue Heizlüfterin in der Stadler Form Familie.

Die vielfältige Heizer-Dame Anna big kombiniert schlichtes Aussehen

mit einzigartiger Adaptive HeatTM Technologie. Mittels Auto-Modus und

digitalem Thermostat erreicht und hält sie die gewünschte

Raumtemperatur schnell und effizient. In Räumen mit einer Grösse bis

zu 25m2 entfaltet sie ihre volle Wirkung - kontinuierlich verteilt

sie die Wärme im Raum. Mit einer leichten Berührung werden auf dem

Touch Panel die 8 Leistungsstufen kinderleicht eingestellt. Das

vielfältige Heizgerät Anna big steht ihren kleineren Schwestern in

nichts nach: Ob im Schlafzimmer oder im Büro, durch ihre einfache

Bedienung und ihren äusserst leisen Betrieb ist Anna big eine

wertvolle Mitbewohnerin in jedem Raum. Auch Sicherheit schreibt die

clevere Heizlüfterin gross: Das selbstregulierende

PTC-Keramik-Heizelement schützt sie vor Überhitzung und die

integrierte Kipp-Sicherung führt zu einer automatischen Abschaltung.

Anna big kann sogar im Sommer eingesetzt werden; mit abgeschaltetem

Heizelement verteilt sie eine kühle Brise im Raum. Anna big gibt es

in den Farben weiss und schwarz. Empfohlener Verkaufspreis Anna big

CHF 149.- / EUR 139.- / USD 149.90. Erhältlich ab September 2018:

www.stadlerform.com/Anna-big



ÜBER STADLER FORM AKTIENGESELLSCHAFT



Die Stadler Form Aktiengesellschaft wurde im September 1998 in Zug

gegründet. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung, Herstellung

und den Vertrieb von Haushaltgeräten spezialisiert - mit Fokus auf

die Verbesserung des Raumklimas (Luftreiniger, Luftbefeuchter,

Ventilatoren, Heizlüfter, Entfeuchter, Bedufter). Bei der

Produktentwicklung steht zeitloses Design in Verbindung mit bester

Technologie im Vordergrund. Firmeninitiant und -gründer ist Martin

Stadler, der 1998 mit dem ersten Produkt "FRED der Luftbefeuchter"

einen vielbeachteten Starterfolg erreichte. Das Design und die

Entwicklung erfolgt in der Schweiz mit Schweizer Designern wie

Mathias Walker (Matti), Carlo Borer, Kurt Zimmerli Fabian Zimmerli

und Bernhard I Burkard. Produkte von Stadler Form wurden bereits

mehrfach international ausgezeichnet. Das Unternehmen exportiert

seine Geräte weltweit in über 50 Länder und hat sich zu einem

führenden Anbieter im Bereich Luftbehandlung entwickelt.



