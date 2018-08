Das Magazin startet am 31. August zur IFA 2018. Dort können Besucher beim VDE, Stand 204, Halle 26a, das digitale Magazin erleben und bei einem Stromnetz-Quiz Preise gewinnen.

»Das Magazin zu Elektromobilität und Stromnetz«, so der Backbone-Untertitel, erklärt in Geschichten, Interviews und Videos, wie das Stromnetz funktioniert und Elektromobilität von Anfang an richtig ins Netz integriert wird. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...