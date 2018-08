Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mulfingen (pts014/31.08.2018/12:00) - So faszinierend, so weit weg: Rund 1.500 Lichtjahre von der Erde entfernt ist der Orionnebel mit seinen riesigen Wasserstoffwolken die ideale Geburtsstätte für neue Sterne. Kompaktlüfter von ebm-papst kühlen den Hauptspiegel des Teleskops der Sternwarte Weikersheim und ermöglichen so den Blick in schier unendliche Weiten. Einen Blick von der Erde auf dieses einzigartige Schauspiel ermöglicht ein Richtey-Chrétien-Teleskop der Firma Alluna Optics, das in der Sternwarte in Weikersheim steht. Bessere Sicht dank kompakter Lüfter Entscheidend für eine klare Sicht in den Sternenhimmel sind auch drei Kompaktlüfter von ebm-papst. Diese sind direkt hinter dem Hauptspiegel des Teleskops angebracht, von dort kühlen sie den Spiegel vor der Benutzung des Teleskops auf Umgebungstemperatur. Zudem verhindern sie durch einen kontinuierlichen Luftstrom während der Nutzung das Wabern der Luft, wenn Wärme vom Spiegel aufsteigt. Zuverlässigkeit und Robustheit Die Entscheidung für ebm-papst begründet Wolfram Felber, Geschäftsführer von Alluna Optics vor allem mit der Qualität und Langlebigkeit der Lüfter. "Wir verkaufen unsere Teleskope weltweit, unter anderem auch nach Tibet, Kasachstan oder ins australische Outback. Da ist die Zuverlässigkeit extrem wichtig, weil die Kunden nicht zwei Wochen auf einen Ersatzlüfter warten wollen." Neben der Robustheit ist auch die hohe Leistung auf kleinem Raum ein Vorteil der ebm-papst-Produkte. Felber: "Im Teleskop gibt es nicht viel Platz, da dort auch noch andere Komponenten untergebracht werden müssen. Trotzdem schaffen es die kompakten Ventilatoren, den Spiegel auch an heißen Tagen schnell herunter zu kühlen." Langlebig und extrem flach Die verwendeten DC-Axiallüfter haben eine Größe von 92 x 92 x 25 mm und sind aus glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigt. Ein solcher Kompaktlüfter wiegt nur 100 g, ist im Betrieb sehr leise sowie überaus energieeffizient. Weiterhin ist er mit einer errechneten Lebenserwartung von 135.000 Betriebsstunden extrem langlebig. Axiallüfter eignen sich für hohe Luftleistungen bei mittlerem Druckaufbau. Die Durchströmung der Lüfterschaufeln erfolgt parallel zur Rotationsachse. ebm-papst bietet eine große Auswahl von Kompaktlüftern: von 25 bis 280 mm und extrem flach durch die raumsparende Integration des Motors. Über ebm-papst Die ebm-papst Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren. Seit Gründung setzt das Technologieunternehmen kontinuierlich weltweite Marktstandards: von der digitalen Vernetzung elektronisch geregelter EC-Ventilatoren über die aerodynamische Verbesserung der Ventilatorflügel, bis hin zur ressourcenschonenden Materialauswahl. Im Geschäftsjahr 2017/18 erzielte der Branchenprimus einen Umsatz von über 2 Mrd. Euro. ebm-papst beschäftigt über 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 27 Produktionsstätten (u. a. in Deutschland, China und den USA) sowie 48 Vertriebsstandorten weltweit. Ventilatoren und Motoren des Weltmarktführers sind in vielen Branchen zu finden, wie zum Beispiel in den Bereichen Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Haushaltsgeräte, Heiztechnik, Automotive und Antriebstechnik. (Ende) Aussender: ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Katrin Lindner Tel.: +49 7938 81-7006 E-Mail: Katrin.Lindner@de.ebmpapst.com Website: www.ebmpapst.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180831014

August 31, 2018 06:00 ET (10:00 GMT)