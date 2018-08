Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Givaudan auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2300 Franken belassen. Die Einschätzung der Aussichten für den Aromenhersteller habe sich nach dem Halbjahresbericht nicht geändert, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Südostasien biete enorme Chancen, größer noch als China, so der Experte nach einer Konferenz zu diesem Thema./ag/ajx Datum der Analyse: 31.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2018-08-31/12:38

ISIN: CH0010645932