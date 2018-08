Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ereignisse an den Börsen überschlagen sich. Die Türkei und Argentinien drohen vom Sturm an den Finanzmärkten mitgerissen zu werden. In der Eurozone schauen die Anleger gebannt auf Italien und gehen vor der Bekanntgabe des Haushalts für das kommende Jahr in Deckung. Im Handelsstreit bleiben die Fronten verhärtet, auch wenn es mit der Einigung zwischen den USA und Mexiko einen Lichtblick gab. Das Einzige, was die Börsen vor einer scharfen Korrektur bewahrt, ist die noch immer stabile Weltwirtschaft.

Nicht nur kommen die Schwellenländer nicht zur Ruhe, die Krise droht sich sogar auszuweiten. Nach der türkischen Lira ist nun der argentinische Peso in den freien Fall übergangen. Auch eine Zinserhöhung auf 60 Prozent durch die argentinische Zentralbank stoppte den Ausverkauf nicht. Die Reaktion zeigt, wie schwer es ist, das Vertrauen internationaler Investoren wiederzuerlangen, wenn dieses erst einmal erschüttert ist, merkt die Commerzbank an.

Die Warnsignale scheinen die Türkei nicht zu beeindrucken. Noch immer weigert sich die türkische Zentralbank, die Leitzinsen zu erhöhen. Die Nachricht, dass der stellvertretende türkische Zentralbankgouverneur, Erkan Kilimci, vor dem Rücktritt steht, ist nicht dazu angetan die Stimmung zu heben. Marktteilnehmer befürchten, dass der politische Druck auf die Zentralbanken, die Zinsen niedrig zu halten, mit einem Rücktritt noch zunehmen könnte.

Türkischer Bankensektor droht Zugang zu Kapitalmärkten zu verlieren

Die Lira hat seit Jahresbeginn bereits rund die Hälfte an Wert gegen den Dollar verloren. Das stellt den türkischen Bankensektor, der stark in Fremdwährungen verschuldet ist, vor erhebliche Probleme. Laut Moody's müssen türkische Banken in den kommenden zwölf Monaten 77 Milliarden Dollar refinanzieren. Dazu ist aber der Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten nötig. Den drohen die türkischen Banken gerade zu verlieren.

"Das sollte vor allem eine Warnung an die Zentralbanken Brasiliens, Südafrikas, und Indiens sein, dass sie der Abwertung ihrer Währungen nicht zu lange zuschauen dürfen, sondern klare Signale senden müssen, dass sie sich vom Markt nicht treibenlassen, sondern dem Marktdruck entgegenstellen und bereit sind attraktive Marktbedingungen zu gewährleisten, um die die Finanzierung des Leistungsbilanzdefizit sicherzustellen", so Analystin Esther Reichelt von der Commerzbank.

Die Asien-Krise in den 90er-Jahren ist eine Warnung, wie sich eine Schwellenländerkrise auf Europa und die USA ausweiten kann. Dies kann nicht nur über Finanzkanäle geschehen, sondern zunehmend auch über die Wirtschaft. Der Anteil der Schwellenländer am weltweiten BIP hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Und gerade für die in den USA und Europa ansässigen Großkonzerne haben die Emerging Markets kräftig an Bedeutung gewonnen. Eine dortige Krise würde nicht unbemerkt vorüberziehen.

Italien droht in gefährliches Fahrwasser abzugleiten

Der einzige Grund, warum sich die hiesigen Börsen noch relativ gut halten, liegt daran, dass die Weltwirtschaft weiter brummt und die Unternehmensgewinne sprudeln. Der ifo-Geschäftsklimaindex ist im August überraschend stark gestiegen. Die in der kommenden Woche anstehenden ISM-Indizes und Arbeitsmarktdaten aus den USA sollten unterstreichen, dass es auch jenseits des großen Teichs (noch) rund läuft - auch gestützt durch die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump.

Ungemach droht aber nicht nur aus den Schwellenländern. Sorgen bereitet den Anlegern auch die politische Lage in Italien. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen liegt mit 3,19 Prozent nur unwesentlich unter den Jahreshochs bei 3,38 Prozent. Die Anleger befürchten, dass die neue Regierung in Rom mit dem mit Spannung erwarteten Haushaltsentwurf 2019 auf Konfrontationskurs mit Brüssel gehen wird, und dass das bereits jetzt überschuldete Land in gefährliches Fahrwasser abgleitet.

Daneben schwelt der Handelskonflikt, auch wenn es mit der Einigung zwischen den USA und Mexiko in den vergangenen Tagen einen kleinen Lichtblick gab. So soll US-Präsident Donald Trump angekündigt haben, schon in der kommenden Woche seinen Plan weiter zu verfolgen, Importe aus China mit Strafzöllen zu belegen. Dabei geht es um Waren aus China im Volumen von 200 Milliarden Dollar. Zudem drohte Trump mit dem WTO-Rückzug der USA.

Zehn Jahre nach Lehman-Pleite sind die Probleme ungelöst

Aber auch im Zollstreit zwischen den USA und der EU scheinen die Fronten weiter verhärtet. Trump hat einem Medienbericht zufolge ein Angebot der EU zur Aufhebung gegenseitiger Zölle auf Autos zurückgewiesen. "Es ist nicht gut genug", sagte Trump der Nachrichtenagentur Bloomberg. Wenige Stunden zuvor hatte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström erklärt, die EU sei bereit, ihre "Autozölle auf null zu reduzieren", wenn die USA dasselbe täten.

Zehn Jahre nach der Pleite von Lehman Brothers ist das internationale Finanzsystem weiter äußerst labil. Die tieferen Ursachen, nämlich die hohe Verschuldung der Staaten, Haushalte und Unternehmen, sind nicht gelöst und wurden durch eine Welle billigen Zentralbankengeldes übertüncht. Gestiegen sind die politischen Risiken in Form von Populismus und zunehmendem Protektionismus. Die Börsen hängen an einem seidenen Faden - gehalten wird er nur von einer noch intakten Konjunktur. Die Frage ist, wie lange noch.

