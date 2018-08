Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,20 Franken belassen. Banken seien in diesem Jahr bislang der schwächste Sektor in Europa, aber geo-, fiskal- und geldpolitische Risiken seien auch nicht alles, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. So seien die weitgehend unveränderten Gewinnprognosen für den Sektor letztlich besser als von ihm befürchtet. Kurzfristig bevorzugt er Aktien von Banken aus den nordischen Ländern und Großbritannien. Auch die Credit Suisse zählt zu seinen Favoriten./ajx/ag Datum der Analyse: 31.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2018-08-31/12:44

ISIN: CH0012138530