Die Isra Vision AG hat ihren Umsatz im 3. Quartal um 10?Prozent gesteigert, der Gewinn vor Steuern (EBT) legte um 13?Prozent auf 20,5 Mio. Euro zu. Die EBT-Marge zum Umsatz erreicht mit 20?Prozent einen neuen Rekordstand. Bei der Prognose zeigt sich das Unternehmen ebenfalls ambitioniert, es wird eine zweistellige Wachstumsdynamik angestrebt.

Aktie nahe Jahreshochs

Technisch braucht sich das Wertpapier von Isra Vision auch nicht zu verstecken, die Aktie läuft seit Jahren stetig aufwärts und konnte ihre Aufwärtsdynamik in diesem Jahr noch einmal auf ein Rekordniveau von 59,70 Euro beschleunigen. Mit dem positiven Zahlenwerk im Rücken konnte im heutigen Handel dynamisch die Hürde von 56,30 Euro durchbrochen werden, wodurch die Aktie direkt in Richtung ihrer Jahreshochs bei 59,70 Euro zulegt. Ein Ausbruch darüber dürfte schließlich weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen, an derer über ...

