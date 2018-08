Aktienbrauerei Kaufbeuren AG: DGAP-Ad-hoc: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG / Schlagwort(e): Personalie Aktienbrauerei Kaufbeuren AG: 31.08.2018 / 12:47 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Aktienbrauerei Kaufbeuren AG ISIN: DE0005013007 / WKN: 501300 Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Widerruf der Bestellung von Herrn Werner Sill als Vorstandsmitglied Kaufbeuren, 31. August 2018 - Die Gesellschaft gibt hiermit bekannt, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft die Bestellung von Herrn Werner Sill als Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzenden am 30. August 2018 mit sofortiger Wirkung wegen Unregelmäßigkeiten in der Geschäftsführung widerrufen hat. Aktienbrauerei Kaufbeuren AG Hohe Buchleuthe 3, 87600 Kaufbeuren Der Vorstand Kontakt: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG Der Vorstand Hohe Buchleuthe 3 87600 Kaufbeuren Tel.: 08341/4304-0 Fax: 08341/4304-298 www.aktien-brauerei.de 31.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG Hohe Buchleuthe 3 87600 Kaufbeuren Deutschland Telefon: 08341/4304-0 Fax: 08341/4304-50 E-Mail: verwaltung@aktien-brauerei.de Internet: www.aktien-brauerei.de ISIN: DE0005013007 WKN: 501300 Börsen: Regulierter Markt in München; Freiverkehr in Berlin Ende der Mitteilung DGAP News-Service 719533 31.08.2018 CET/CEST

