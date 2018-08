Die US-Börsen dürften am Freitag mehr oder weniger auf der Stelle treten. Der Future auf den S&P-500 tendiert vorbörslich kaum verändert. In den USA steht ein langes Wochenende bevor, weshalb die Anleger eher zurückhaltend agieren dürften. Am Montag findet wegen des Feiertags Labor Day kein Börsenhandel statt.

Vor allem neue Zweifel an einer Beilegung des Zollstreits mit China hatten am Donnerstag die Investoren verunsichert und zum Rückzug aus Aktien veranlasst. Dies allerdings, nachdem S&P-500 und Nasdaq-Composite an den Tagen davor von Rekord zu Rekord geeilt waren.

Laut Medienberichten erwägt US-Präsident Donald Trump, weitere Strafzölle auf chinesische Waren anzuordnen. Am 6. September endet eine Frist, innerhalb der sich Unternehmen und andere Institutionen zu weiteren geplanten Strafzöllen gegen China äußern können. Eine abschließende Entscheidung habe Trump noch nicht getroffen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Informanten, die anonym bleiben wollten.

Etwas Bewegung in den breiten Markt könnten am Freitag der Chicago-Einkaufsmanagerindex und der Uni-Michigan-Index für die Verbraucherstimmung in der zweiten Lesung bringen. Unter den Einzelwerten an der Börse steht Coca-Cola mit der geplanten Übernahme der britischen Kaffeehauskette Costa Coffee für 5,1 Milliarden Dollar im Blick. Die Aktie von Coca-Cola wird vorbörslich noch nicht gehandelt.

Daneben haben noch einige Nachzügler im Rahmen der eigentlich schon beendeten Bilanzsaison zum zweiten Kalenderquartal Geschäftszahlen vorgelegt. Dazu gehört unter anderem Lululemon. Der Anbieter von Yoga-Bekleidung hat im zweiten Geschäftsquartal überraschend gut abgeschnitten; seine Aktie springt vorbörslich um fast 11 Prozent nach oben. Auch American Outdoor Brands, unter anderem bekannt für Schusswaffen der Marke Smith & Wesson, hat die Erwartungen des Marktes übertroffen. Der Kurs springt um 29 Prozent nach oben. Kosmetikhersteller Ulta Beauty enttäuschte derweil mit seinem Ausblick auf das dritte Quartal. Und Nutanix rutschte im ersten Geschäftsquartal tiefer in die roten Zahlen als befürchtet. Für die Ulta-Aktie geht es um 4,7 Prozent nach unten. Nutanix verbilligen sich um 6,3 Prozent.

August 31, 2018

