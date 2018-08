Wien (www.anleihencheck.de) - Nach dem Einsturz der Morandi-Brücke in Genua vor zwei Wochen gerät der italienische Infrastrukturkonzern Atlantia S.p.A. (ISIN IT0003506190/ WKN 913220) (Atlantia, Baa1/BBB+/BBB+) zunehmend unter Druck, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Bei der Tochtergesellschaft Autostrade per l'Italia S.p.A. (Autostrade, Baa1/BBB+/A-), die rund 50% des italienischen Autobahnnetzes betreibe, stünden nach dem Einsturz neben einem Entzug der Autobahnkonzession oder gar einer Verstaatlichung, hohe Strafzahlungen im Raum. Moody's habe die Ratings beider Unternehmen auf die Prüfliste für eine Herabstufung gesetzt. Fitch habe mitgeteilt, es sei noch zu früh die genauen Auswirkungen auf das Unternehmen abzuschätzen. Durch die hohe Unsicherheit hätten die Sekundärmarktrenditen der beiden Emittenten zuletzt deutlich angezogen. (News vom 30.08.2018) (31.08.2018/alc/n/a) ...

