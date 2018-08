Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Rating Agentur Moody's hat am 22. August ihren Ausblick für den österreichischen Bankenmarkt von "positiv" auf "stabil" revidiert, so Michaela Hessmert und Melanie Kiene, CIIA von der Nord LB.Als Begründung nenne die Agentur ihre Erwartung, dass sich die Verbesserung der Kreditqualität abschwäche und die Kapitalgenerierungsfähigkeit nachlasse. Die Quote der Problemkredite sollte sich nach Einschätzung Moody's bis Ende 2019 auf rund 4% reduzieren (Ende 2017: 4,4%; Ende 2016: 5,6%). Hinsichtlich des Kapitalniveaus erwarte die Agentur einen graduellen Anstieg, als Resultat aus starker Ertragsgenerierung, steigendem Kreditgeschäft und großzügiger Ausschüttungspolitik. Die Profitabilität dürfte stabil bleiben, da für 2018 und 2019 geringe Rückstellungen erwartet würden. (Ausgabe vom 30.08.2018) (31.08.2018/alc/a/a) ...

