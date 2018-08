Bonn (www.aktiencheck.de) - Die US-Unternehmen sind weiterhin bester Stimmung, so die Analysten von Postbank Research. Hierüber könnten auch die jüngsten Rücksetzer diverser Sentimentindikatoren nicht hinwegtäuschen. So sei der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe (Di., 04.09., 16:00 Uhr) zuletzt von 60,2 auf 58,1 Punkte, der ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe (Do. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...