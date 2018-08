Der niedrige Goldpreis lockt immer mehr Aufkäufer an. Nun hat die australische Northern Star Resources die Gunst der Stunde genutzt und die achtgrößte Goldmine der USA gekauft. Die Transaktion hat ein Volumen von 260 Mio. US-Dollar.

Japaner verkaufen Assets

Der niedrige Goldpreis führt zu niedrigen Bewertungen von Goldassets. Die aktuelle Situation zieht dementsprechend Aufkäufer an, die einen tendenziell langfristigen Ansatz mitbringen. Dies zeigt auch der neueste Deal im Goldgeschäft. So hat Northern Star Resources den Schritt nach Übersee gewagt und erwirbt die Pogo-Untergrundmine in Alaska. Das Bergwerk liegt südöstlich von Fairbanks und gehört Sumitomo Metal & Mining sowie der Sumitomo Corporation. Dafür blättern die Miner aus down under 260 Mio. US-Dollar auf den Tisch. Pogo hat in den vergangenen 12 Jahren insgesamt 3,8 Mio. Unzen Gold gefördert bei durchschnittlichen Graden von 13,6 Gramm pro Tonne. Aktuell gilt es als die achtgrößte Goldmine der USA. Für 2019 wird dort mit einer Produktion von 250.000 bis 260.000 Unzen Gold gerechnet. Dadurch soll die Produktion von Northern Star im kommenden Jahr auf insgesamt 850.000 bis 900.000 Unzen gesteigert werden. Bei den Kosten gehört das Unternehmen aber mit 1.050 bis 1.1150 Dollar je Unze weiter zu den teureren Produzenten. Als Gründe für die Übernahme wurden auch Parallelen von Pogo zu Northern Stars Jundee-Mine in ...

