BUWOG AG: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Gesamtstimmrechtsmitteilung: BUWOG AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte BUWOG AG: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 31.08.2018 / 13:40 Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. (31.08.2018) BUWOG AG: Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte ISIN: AT00BUWOG001 BUWOG AG gibt gemäß § 135 Abs 1 BörseG bekannt, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte per Ende des Monats August 2018 insgesamt 124.184.779 Stimmrechte beträgt. Das Grundkapital beträgt per Ende August 2018 EUR 124.184.779,00 und ist in 124.184.779 stimmberechtigte, nennbetragslose Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von je EUR 1,00 unterteilt. Die Veränderungen resultieren aus der von der BUWOG AG durchgeführten Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital um EUR 3.203,00 zur Ausgabe von 3.203 Stück stimmberechtigter, nennbetragsloser Stückaktien der BUWOG AG zur Bedienung der Umtauschrechte von Inhabern der unverzinsten Wandelschuldverschreibungen der Gesellschaft fällig 2021, ISIN AT0000A1NQH2. Gemäß § 120 Abs 2 Z 1 BörseG wird bekannt gegeben, dass sich damit auch die Anzahl der ausübbaren Stimmrechte geändert hat und diese per Ende des Monats August 2018 insgesamt 124.184.779 Stimmrechte umfassen. Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte: INVESTOR RELATIONS Patrick Kramreither BUWOG AG Email: investor@buwog.com T +431878281780 MEDIENANFRAGEN Michael Lippitsch BUWOG AG Email: communications@buwog.com T: +43-664 60928 1710 31.08.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: BUWOG AG Hietzinger Kai 131 1130 Wien Österreich Internet: www.buwog.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 719575 31.08.2018

