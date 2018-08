Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Finanzmärkte wegen des "Labor Day" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.899,00 -0,10% +6,79% Euro-Stoxx-50 3.401,51 -0,86% -2,92% Stoxx-50 3.050,48 -0,69% -4,01% DAX 12.399,53 -0,76% -4,01% FTSE 7.483,15 -0,44% -1,42% CAC 5.420,25 -1,06% +2,03% Nikkei-225 22.865,15 -0,02% +0,44% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,02 +7

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,83 70,25 -0,6% -0,42 +18,9% Brent/ICE 77,41 77,77 -0,5% -0,36 +20,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.206,18 1.199,92 +0,5% +6,26 -7,4% Silber (Spot) 14,65 14,55 +0,7% +0,10 -13,5% Platin (Spot) 798,55 790,50 +1,0% +8,05 -14,1% Kupfer-Future 2,68 2,69 -0,3% -0,01 -19,7%

Der wieder etwas festere Dollar belastet die Ölpreise. Gold profitiert dagegen von seinem Ruf als sicherer Hafen in Krisenzeiten.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die US-Börsen dürften am Freitag mehr oder weniger auf der Stelle treten. In den USA steht ein langes Wochenende bevor, weshalb die Anleger eher zurückhaltend agieren dürften. Am Montag findet wegen des Feiertags Labor Day kein Börsenhandel statt.

Vor allem neue Zweifel an einer Beilegung des Zollstreits mit China hatten am Donnerstag die Investoren verunsichert und zum Rückzug aus Aktien veranlasst. Dies allerdings, nachdem S&P-500 und Nasdaq-Composite an den Tagen davor von Rekord zu Rekord geeilt waren.

Etwas Bewegung in den breiten Markt könnten am Freitag der Chicago-Einkaufsmanagerindex und der Uni-Michigan-Index für die Verbraucherstimmung in der zweiten Lesung bringen. Unter den Einzelwerten an der Börse steht Coca-Cola mit der geplanten Übernahme der britischen Kaffeehauskette Costa Coffee für 5,1 Milliarden Dollar im Blick. Die Aktie von Coca-Cola wird vorbörslich noch nicht gehandelt.

Daneben haben noch einige Nachzügler im Rahmen der eigentlich schon beendeten Bilanzsaison zum zweiten Kalenderquartal Geschäftszahlen vorgelegt. Dazu gehört unter anderem Lululemon. Der Anbieter von Yoga-Bekleidung hat im zweiten Geschäftsquartal überraschend gut abgeschnitten; seine Aktie springt vorbörslich um fast 11 Prozent nach oben. Auch American Outdoor Brands, unter anderem bekannt für Schusswaffen der Marke Smith & Wesson, hat die Erwartungen des Marktes übertroffen. Der Kurs springt um 29 Prozent nach oben. Kosmetikhersteller Ulta Beauty enttäuschte derweil mit seinem Ausblick auf das dritte Quartal. Und Nutanix rutschte im ersten Geschäftsquartal tiefer in die roten Zahlen als befürchtet. Für die Ulta-Aktie geht es um 4,7 Prozent nach unten. Nutanix verbilligen sich um 6,3 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago August PROGNOSE: 63,0 zuvor: 65,5 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan August (2. Umfrage) PROGNOSE: 95,4 1. Umfrage: 95,3 zuvor: 97,9

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen bauen am Freitagmittag die Verluste noch leicht aus. Es dominieren die Meldungen rund um den Handelsstreit zwischen den USA und China. So soll US-Präsident Donald Trump angekündigt haben, schon in der kommenden Woche seinen Plan weiter zu verfolgen, Importe aus China mit Strafzöllen zu belegen. Dabei geht es um Waren aus China im Volumen von 200 Milliarden Dollar. Zudem drohte Trump mit dem WTO-Rückzug der USA. Auch belasten weiterhin die Sorgen um die Schwellenländer. Für Autowerte geht es um 1,4 Prozent nach unten. Trump soll einen Vorschlag der EU zurückgewiesen haben, nach dem die EU Importzölle auf Autoaktien abschaffen könne, wenn die USA ihrerseits auf die Zölle verzichteten. Der Verkauf von Costa Coffee an Coca-Cola treibt die Aktien von Whitbread um 15,9 Prozent nach oben. Sage führen nach einer Gewinnwarnung die Verliererliste im Stoxx-Technologie-Index an. Der Kurs bricht um 8,1 Prozent ein. Der Vorstandschef des SAP-Konkurrenten nimmt nun seinen Hut. SAP geben 1 Prozent ab. Die Lufthansa-Aktie fällt um 4,8 Prozent auf 22,25 Euro. Die Citigroup hat die Beobachtung der Aktie mit Sell wiederaufgenommen bei einem Kursziel von 19,90 Euro. Der vorherige Analyst hatte sie dagegen noch mit "Buy" und einem Ziel von 32,50 Euro eingestuft. Ein angehobener Ausblick von SAS kann das Lufthansa-Papier indes nicht stützen. Für die SAS-Aktie geht es derweil 10,8 Prozent nach oben. Vonovia verlieren 1,2 Prozent nach Vorlage von Zahlen, die als "gemischt" eingestuft werden. Adler Real Estate halten sich besser und notieren unverändert. Die Analysten von Berenberg bezeichnen die Ergebnisse für das erste Halbjahr als "solide". Isra Vision (+10 Prozent) liegen nach ihren Zahlen sehr fest im Markt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.45 Do, 17.20 % YTD EUR/USD 1,1660 -0,11% 1,1672 1,1654 -3,0% EUR/JPY 129,17 -0,29% 129,59 129,67 -4,5% EUR/CHF 1,1272 -0,27% 1,1297 1,1317 -3,7% EUR/GBP 0,8970 +0,04% 0,8969 0,8961 +0,9% USD/JPY 110,79 -0,21% 111,01 111,26 -1,6% GBP/USD 1,3000 -0,10% 1,3015 1,3004 -3,8% Bitcoin BTC/USD 6.964,37 +0,2% 6.999,15 6.890,59 -49,0%

Zweifel an einer Beilegung der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und anderen Ländern treiben die Anleger in Fluchtwährungen wie Yen oder Schweizer Franken, aber auch in den Dollar. Die türkische Lira erholt sich derweil nach dem Abverkauf vom Vortag etwas. Nach Einschätzung aus dem Handel überwiegen aber noch immer die Abwärtsrisiken, denn nach wie vor gibt es keine Hinweise darauf, dass die türkische Zentralbank ernsthafte Maßnahmen ergreifen wird, um den Verfall der eigenen Währung aufzuhalten. Der argentinische Peso macht ebenfalls etwas Boden gut. Die argentinische Zentralbank hat am Donnerstag den Leitzins um 15 Prozentpunkte auf 60 Prozent erhöht, um den Verfall der heimschen Währung zu bremsen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den ostasiatischen Börsen überwogen am Freitag negative Vorzeichen nach Meldungen, wonach US-Präsident Donald Trump bereits in der kommenden Woche seinen Plan weiter verfolgen will, Importe aus China mit Strafzöllen zu belegen. Daneben lasteten weiter die Sorgen um die Schwellenländer, die am Vortag die Börsen weltweit ins Minus geführt hatten. Allerdings verringerte die Kurse im späten Handel ihre Verluste. In Tokio dämpfte der feste Yen das Interesse an Exportwerten. So sanken Honda Motor um 1,9 Prozent und Kobe Steel um 1,5 Prozent. Auch Finanzwerte gaben nach. Dass die japanische Industrieproduktion im Juli überraschend zurückging, belastete den Markt derweil nur wenig. Die Ankündigung Chinas, die Zahl neuer Online-Spiele zu limitieren, drückte die Aktie des Internet-Konzerns Tencent in Hongkong um 5 Prozent. Mit Enttäuschung wurden Geschäftszahlen von Petrochina (-3,8 Prozent) aufgenommen. Dagegen ging es mit ZTE um 0,3 Prozent aufwärts, da im ersten Halbjahr ein Umsatzzuwachs verzeichnet wurde. Die angesichts des Handelsstreits überschaubaren Verluste in Schanghai führten Teilnehmer auch auf die starken Einkaufsmanager-Indizes zurück. So ist die Aktivität in der chinesischen Industrie im August deutlicher als erwartet gestiegen, und auch in der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage aufgehellt. Auf der Börse in Taiwan lastete das Minus von 2,8 Prozent des Schwergewichts Taiwan Semiconductors. Largen gewannen dagegen 0,8 Prozent. Solide Gewinne verzeichneten ferner die größeren Finanzwerte. Der koreanische Aktienmarkt schaffte gegen den regionalen Trend den Dreh ins Plus. Die Bank of Korea hat den Leitzins unverändert bei 1,5 Prozent belassen, zugleich aber die Tür für eine straffere Geldpolitik in naher Zukunft offen gelassen. Während Posco mit gesunkenen Metallpreisen 1,8 Prozent nachgaben, rückten Samsung um 1,7 Prozent vor. Pharmawerte gewannen zwischen 3 und 5 Prozent.

CREDIT

Der Risk-off-Stimmung an den Finanzmärkten können sich auch die Kreditmärkte am Freitag nicht entziehen. Die Risikoprämien ziehen an. Das Umfeld ist nicht dazu angetan, in irgendeine Assetklasse zu investieren. Nicht nur droht sich die Krise in der Türkei und Argentinien in andere Schwellenländer auszuweiten. In der Eurozone bleibt Italien das große Sorgenkind. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen liegt am Morgen bei 3,19 Prozent und damit nur unwesentlich unter den Jahreshochs bei 3,38 Prozent.

Auch im Handelsstreit zwischen den USA und China sieht die Lage vertrackt aus. So soll US-Präsident Donald Trump angekündigt haben, schon in der kommenden Woche seinen Plan weiter zu verfolgen, Importe aus China mit Strafzöllen zu belegen. Aber auch im Zollstreit zwischen den USA und der EU scheinen die Fronten weiter verhärtet. Trump hat einem Medienbericht zufolge ein Angebot der EU zur Aufhebung gegenseitiger Zölle auf Autos zurückgewiesen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

