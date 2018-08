Hier geht's zum Video

Da dachten alle, in den Handelsstreiten um den Globus kehrt nach dem Mexico-Abkommen Ruhe ein, da setzt Donald Trump noch einen drauf und provoziert China erneut. Dazu die Türkei-Krise, die sich auf andere Währungen auszuweiten droht - der DAX geht in die Knie. Dabei kommt der schwächste Börsenmonat doch erst noch... Kornelius Barczynski von GKFX fasst im Gespräch mit Antje Erhard zusammen: Nicht nur dass die USA China weitere Zölle androhen, auch die Türkei-Krise finde ihre Fortsetzung in anderen Währungsräumen: die indische Rupie, der südafrikanische Rand, der argentinische Peso gehen in die Knie. Argentinien - ebenfalls wieder krisengeschüttelt. Der DAX entsprechend auf Talfahrt. Die US-Börsen, zumal S&P 500 und Nasadaq, bis dahin mit fast täglich neuen Allzeithochs. Dem DAX hilft das nicht. Dabei kommt der schwächste Börsenmonat erst noch. Und mit ihm weitere Krisen siehe Italien und Brexit?