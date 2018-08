BERLIN (Dow Jones)--Unions-Fraktionsvize Ralph Brinkhaus (CDU) hat nach eigenen Angaben eine Kandidatur für den Vorsitz der derzeit von Volker Kauder (CDU) geführten Fraktion ins Spiel gebracht. "Ja, es ist richtig: Ich habe für die anstehende Wahl des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion mein Interesse angemeldet", sagte Brinkhaus der Funke-Mediengruppe und bestätigte damit entsprechende Berichte. "Das sollte in einer Demokratie kein ungewöhnlicher Vorgang sein", betonte der CDU-Finanzpolitiker.

Brinkhaus erklärte, er freue sich über "die vielen positiven Rückmeldungen". Er führe zur Zeit "intensive Gespräche", halte es "aber für richtig, in einem ersten Schritt intern miteinander zu sprechen". Aus Kreisen der Union war zuvor bekannt geworden, dass Brinkhaus Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einem Gespräch gebeten habe, ihn für das Amt vorzuschlagen, und danach ein Gespräch mit Kauder geführt habe. Ob Brinkhaus in einer möglichen Kampfabstimmung gegen Kauder antreten will, blieb aber offen.

Das Nachrichtenmagazin Spiegel hatte zuvor berichtet, Merkel werde Unionsfraktionschef Kauder zur Wiederwahl vorschlagen. Das habe die Kanzlerin Kauder zugesichert. Auch CSU-Chef Horst Seehofer habe Kauder in einem Gespräch seine Unterstützung zugesagt. Die Wahl des Fraktionsvorsitzenden ist für den 25. September geplant. Der 50-jährige Brinkhaus sitzt seit 2009 als direkt gewählter Abgeordneter im Bundestag und ist seit 2014 stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union.

