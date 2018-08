Vectron Systems AG: HOSPITALITY.digital und VECTRON starten einen gemeinsamen Feldtest DGAP-News: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Sonstiges Vectron Systems AG: HOSPITALITY.digital und VECTRON starten einen gemeinsamen Feldtest 31.08.2018 / 13:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * HOSPITALITY.digital, die Digitaleinheit der METRO, und Vectron, führender Anbieter von Kassensystemen in Bäckerei- und Gastronomiebetrieben, starten am 03. September 2018 einen gemeinsamen Piloten im Rheinland * Mehr als 100 Gastronomen sollen dabei kostenfrei die Duratec-Kassensysteme von VECTRON testen * Das Ziel: Verringerung des Installationsaufwands neuer Kassensysteme, Unterstützung bei der elektronischen Archivierung von Kassendaten, Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle HOSPITALITY.digital und Vectron reagieren mit dieser Zusammenarbeit auf die Anforderungen der Finanzbehörden, die mit den ab 2020 geltenden schärferen Richtlinien in Kraft treten werden. Im Rahmen des Pilotprogramms METROpolitan Pilots der HOSPITALITY.digital erproben beide Unternehmen hierbei neue Wege, um dieses Problem für die Gastronomen zu lösen und gleichzeitig eine breite Datenbasis zu schaffen, auf der sich dann gegebenenfalls weitere digitale Lösungen aufsetzen lassen. Kontakt: Tobias Meister Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster, Germany Tel.: +49 (0) 2983 908121 Mobil:+49 (0) 170 2939080 Fax.: +49 (0) 2983 908123 www.vectron.de tobias.meister@vectron.de 31.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster Deutschland Telefon: 0251/ 28 56 - 0 Fax: 0251/ 28 56 - 564 E-Mail: info@vectron.de Internet: www.vectron.de ISIN: DE000A0KEXC7 WKN: A0KEXC Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 719581 31.08.2018

ISIN DE000A0KEXC7

AXC0172 2018-08-31/14:00