Die Aktien der RIB Software stehen nach ihrem gescheiterten Ausbruchsversuch wieder unter Druck. Nachdem jüngst ein MTWO-Vertrag in den USA den Papieren des Bausoftware-Anbieters Schwung verliehen hatte, erwies sich zu Wochenbeginn der Bereich zwischen 22 und 23 Euro als zu hohe Hürde. Seither ging es wieder nach unten, am Freitag nun um zuletzt rund 7 Prozent auf 19,23 Euro. Das bedeutete den letzten Platz im TecDax .

Der Kurs pendelt nun schon seit dem Einbruch Ende März zwischen etwa 18 und rund 23 Euro. Damals hatte das Unternehmen die Anleger mit einer Kapitalerhöhung geschockt. Analysten hatten Fragen in puncto Konzernstrategie aufgeworfen.

Die Aktien hätten in den vergangenen Tagen lediglich ihre Gewinne in Reaktion auf die Bekanntgabe des ersten MTWO-Partners in den USA vor einer Woche wieder abgegeben, sagte Aktienexperte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel. MWTO ist eine Software-Cloud für die Bauindustrie und gilt als Wachstumshoffnung des Unternehmens. Mit dem Unternehmen Integrated Computer Systems (ICS) hatte Rib Software einen Partner gefunden für ihr Ziel, zügig 10 000 MTWO-Kunden zu gewinnen.

Die hoch gesteckten Ziele mit dem doch sehr kleinen Unternehmen ICS könnten hinterfragt werden, sagte Experte Altmann. Zudem koste das Engagement erst einmal. Nach den Turbulenzen um RIB Software von Ende März, als sich der Kurs innerhalb von weniger als zwei Wochen fast halbiert hatte, seien viele Anleger sehr vorsichtig geworden. "Dabei ist auch viel Vertrauen verloren gegangen".

Laut Andreas Lipkow, Marktexperte der Comdirect Bank, trifft eine Verkaufswelle im Markt gegenwärtig kaum auf Nachfrage nach den Papieren. Software-Aktien würden derzeit von Investoren teils argwöhnisch betrachtet. Die Zyklen seien weit fortgeschritten und sowohl in der Software- als auch in der Baubranche seien "Abkühlungserscheinungen" erkennbar./bek/mis/jha/

