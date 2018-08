Der Dow Jones Industrial korrigierte am Donnerstag um 0,5 Prozent. Damit haben sich die Warnsignale der Tageskerzen vom Dienstag und Mittwoch bestätigt. Die aktuelle Konsolidierung könnte auch in die neue Woche reichen. Was Anleger am Freitag in Sachen US-Leitindex wissen müssen. Von Manfred Ries

