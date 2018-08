Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihre Anlageempfehlung für die Papiere des Immobilienkonzerns Atrium von "Hold" auf "Buy" angehoben. Auch das Kursziel wurde von 4,40 auf 4,60 Euro erhöht. Die Gewinnschätzungen wurden ebenfalls angepasst - unter anderem in Reaktion auf den Kauf eines großen Einkaufszentrums in Polen.

Die Ankündigung dieser Akquisition in Warschau wird von Analyst Christian Bader als "sehr positiv" bewertet, da sie ein großes Wachstumselement in die Gewinn- und Verlustrechnung einbringt und zu einer besseren Kapitalstruktur der Atrium-Gruppe führt. Dies wiederum hätte zur Anhebung des Kursziels geführt, das nun ein etwa 20-prozentiges Aufwärtspotenzial für die Aktien beinhaltet und zur Hochstufung der Anlageempfehlung geführt hatte.

Am Freitagnachmittag notierten die Atrium-Titel an der Wiener Börse im standard market mit plus 1,59 Prozent bei 3,84 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

