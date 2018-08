Warren Buffett kaufte im zweiten Quartal 2018 erneut Apple-Aktien hinzu und ist jetzt der zweitgrößte Aktionär. Den umstrittenen Saatguthersteller Monsanto hat der 88-Jährige Investor aus seinem Portfolio geschmissen.

Börsen-Guru Warren Buffett deckt sich weiter mit Aktien des iPhone-Herstellers Apple ein. Er habe gerade "ein wenig" hinzugekauft, sagte Buffett dem US-Sender CNBC am Donnerstag bei einem Interview an seinem 88. Geburtstag. Im zweiten Quartal hatte Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway die Beteiligung an dem kalifornischen ...

