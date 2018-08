Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Die Bemühungen der argentinischen Regierung um weitere Finanzhilfen des IWF haben bei der deutschen Bundesregierung ein positives Echo hervorgerufen. "Die Bundesregierung begrüßt es, dass Staatspräsident Mauricio Macri in dieser für Argentinien schwierigen wirtschaftlichen Situation das Gespräch mit dem IWF sucht, um alle Möglichkeiten der Stabilisierung der Wirtschaft Argentiniens auszuloten", erklärte die Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Maria Adebahr, am Freitag in Berlin.

"So wie wir es im Moment wahrnehmen, finden zwischen dem IWF und Argentinien konstruktive Gespräche statt und wir gehen davon aus, dass der IWF und die argentinischen Behörden gemeinsam gute Lösungen finden werden", erklärte Adebahr. Im laufenden IWF-Programm bestehe ja auch die Möglichkeit flexibler Anpassungen. "Insofern begrüßen wir, dass es da Gespräche und Diskussionen gibt mit dem Ziel der Stabilisierung der argentinischen Wirtschaft."

Land in Schwierigkeiten

Der argentinische Peso hat rapide an Wert verloren, was die Inflation im Juli auf über 30 Prozent getrieben hat. Seit Jahresbeginn büßte die Währung mehr als 40 Prozent ihres Außenwerts zum US-Dollar ein. Stützungskäufe der Notenbank verpufften.

Präsident Macri hat den Internationalen Währungsfonds (IWF) deshalb um schnellere Hilfe gebeten. Der IWF billigte dem Land gegen Reformauflagen Anfang Juni bereits einen Rettungskredit in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar zu. Das Geld soll eigentlich für drei Jahre reichen, doch die erste Tranche in Höhe von 15 Milliarden Dollar hat Argentinien bereits aufgebraucht.

Die Krise Argentiniens wird durch die ähnlich gelagerten Schwierigkeiten in der Türkei verstärkt. Wegen der Anhebung der Zinsen in den USA durch die Währungshüter der Fed ziehen Investoren Kapital aus Schwellenländern ab. Auch Argentinien hat hohe Schulden, die auf Dollar lauten. Ein Kursverfall des Pesos macht deren Rückzahlung sehr teuer.

G20-Prozess in Gefahr?

Nachdem sich die Wirtschaft zum Wachstum zurückgekämpft hatte, steuert sie nun auf einen erneuten Abschwung zu. Die strengen Sparauflagen, die der IWF Macri im Gegenzug für die Notkredite auferlegt hat, dürften die Konjunktur belasten. Schon 2020 muss die Regierung einen ausgeglichenen Haushalt präsentieren.

Bereits vor der Bewilligung des Kredits hatte die Bundesregierung betont, welch wichtiger Partner Argentinien sei. Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte Mitte Mai, Argentinien habe wichtige Wirtschaftsreformen auf den Weg gebracht, Deutschland habe diesen Reformkurs stets unterstützt.

Argentinien hat in Nachfolge Deutschlands in diesem Jahr die G20-Präsidentschaft inne. Anfang Dezember soll in Buenos Aires der G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs stattfinden. Auf die Frage, ob der G20-Prozess durch die Turbulenzen in Argentinien in Gefahr ist, hatte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag keine Antwort.

