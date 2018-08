Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Renditen am deutschen Rentenmarkt sind seit unserer letzten Ausgabe von "Zinsen und Währungen" per saldo nahezu gleich geblieben, so die Analysten von Postbank Research.So habe sich die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen gerade einmal um 1 Basispunkt auf 0,40% erhöht. Im 2-Jahresbereich habe sich ein Renditeanstieg um 2 Basispunkte auf -0,57% ergeben. Dabei sei aber die Rendite 10-jähriger Bunds zwischenzeitlich bis auf 0,30% gefallen, die 2-jähriger Papiere bis auf -0,65%. Ursächlich für die Marktbewegungen seien aber weniger geldpolitische Impulse oder Veränderungen des fundamentalen wirtschaftlichen Umfeldes gewesen. Verantwortlich hätten vielmehr vor allem politische Faktoren gezeichnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...