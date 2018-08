Die Norm schließt unabhängig von ihrer Bemessungsspannung und -frequenz alle Wechselstrom- und Drehstrom-Induktionsmotoren niedriger Spannung sowie permanentmagneterregte Motoren mit Direktanlauf ein. Im Gegensatz zur ersten Ausgabe der IEC 60034-30 gilt die aktuelle Norm für einen Leistungsbereich von 0,12?kW bis 1000?kW. Sie umfasst sämtliche Bauarten elektrischer Motoren mit Direktanlauf und nicht nur Drehstrom-Induktionsmotoren mit Käfigläufer.

Neu aufgenommen in dieser Norm ist die Wirkungsgradklasse IE4. Damit ist die informative Definition von IE4 überholt, die ursprünglich in der IEC 60034-31:2010 enthalten war. Die nächste Wirkungsgradklasse IE5 ist im Detail noch nicht definiert und für die künftige Ausgabe dieser Norm vorgesehen.

Da das Drehmoment und nicht die Leistung die elektromagnetische Ausnutzung und die mechanischen Abmessungen der Motoren bestimmt, steigt die theoretische Leistung von Motoren mit einer bestimmten Drehzahl linear mit der Netzfrequenz, d.?h. um 20?% bei einer Frequenzänderung von 50?Hz auf 60?Hz. Die maßgeblichen Verluste von kleinen und mittleren Induktionsmotoren sind die Stromwärmeverluste in der Wicklung, die quadratisch in die Berechnung einfließen (PV = I2·R). Sie bleiben zwischen 50?Hz und 60?Hz im Wesentlichen konstant, solange das Drehmoment beibehalten wird.

Zwar steigen die drehzahlabhängigen Ventilations-, Reibungs- und Eisenverluste (Ummagnetisierungsverluste) mit der Frequenz an, diese spielen jedoch anteilmäßig bei Motoren mit vier und mehr Polen eine untergeordnete Rolle. Diese Verluste steigen bei Änderung von 50?Hz auf 60?Hz weniger stark an als die um 20?% erhöhte Leistung, was zu einem besseren Wirkungsgrad führt. In der Praxis müssen sowohl die 50?Hz als auch die 60?Hz Bemessungsleistungen von Motoren mit einer Drehzahl den Vorgaben aus internationalen und nationalen Normen entsprechen.

Daher ist es nicht immer möglich, die Bemessungsleistung genau frequenzproportional um 20?% anzupassen. Trotzdem bleibt der generelle Vorteil von 60?Hz Netzfrequenz bestehen, wenn die Auslegung der Motoren für die jeweilige Bemessungsfrequenz optimiert wird. Der Unterschied im Wirkungsgrad zwischen 50?Hz und 60?Hz variiert mit der Anzahl der Pole und der Motorgröße.

Im Vergleich zu 50?Hz ist der Wirkungsgrad von Drehstromsynchronmotoren mit Käfigläufern im Leistungsbereich von 0,75?kW bis 375?kW bei 60?Hz zwischen 0,5?% und 2,5?% größer. Ausnahmen sind ggf. große zweipolige Motoren. Sie können bei 60?Hz aufgrund des hohen Anteils von Eisen-, Lüftungs- und Reibungsverlusten einen kleineren Wirkungsgrad haben.

Aufgrund der erhöhten Trägheit und der Verluste beim Anfahren ist es möglicherweise nicht energieeffizient, für Aussetz- oder Kurzzeitbetrieb Motoren mit hohem Wirkungsgrad zu wählen.

Die in der IEC 60034-30-1 definierten Wirkungsgradklassen sind unabhängig von den Abmessungen (Baugrößen) der Motoren. Es kann der Fall eintreten, dass Motoren mit höheren Wirkungsgradklassen nicht gleichzeitig alle mechanischen Abmessungen der nationalen und regionalen Normen einhalten.

Ein zweiter Teil zu dieser Normenreihe (IEC 60034-30-2) ist in Vorbereitung. Dieser gilt für Motoren, die für eine Versorgung mit variabler Spannung und Frequenz, ...

