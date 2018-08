Zürich (ots) - Der Lieferant «Trek» hat die Migros informiert,

dass Bike-Pedale zurück gerufen werden müssen, welche in «Bike

World»-Filialen erhältlich waren. Bei den Pedalachsen kann es zu

Versprödungen und dadurch zum Bruch der Pedale kommen.



Vom Rückruf betroffen ist folgender Artikel:



Name: Bontrager Line Pro

Farbe: schwarz

Produktnummer: 4629.507

Verkaufspreis: 119.00 Franken



Sollte eine Pedalachse während des Fahrens brechen, könnte dies zu

einem schweren Unfall führen.



Die Migros bittet alle Kundinnen und Kunden, die solche Pedale bei

«Bike World» eingekauft haben, diese zurück zu bringen. Die Achsen

der Pedale können vor Ort ab Montag 10. September 2018 kostenlos

ausgetauscht werden. Bis zum Austausch wird dringend von der

Verwendung der Pedale abgeraten.



Die betroffenen Pedale wurden in drei Filialen verkauft:



1. Bike World Volketswil

2. Bike World Winterthur

3. Bike World Muri bei Bern



Für weitere Auskünfte können Sie die Service-Hotline von Trek

unter der Telefonnummer +41 (0)44 824 85 00 kontaktieren.



Ein druckfähiges Produktfoto kann unter folgendem Link

heruntergeladen werden:

http://media.migros.ch/images/2018/Linepropedale.jpg



