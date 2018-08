Turbulenzen in Schwellenländern sind ein Risiko für die Börsen, dürften den Aufwärtstrend aber nur vorübergehend bremsen. Die zentralen Antriebskräfte, reichliche Geldversorgung und gute Konjunktur, sind intakt.

Warren Buffett stockt seine Beteiligung an Apple auf und kauft eigene Aktien. Diese Aktionen des Altmeisters werfen ein Schlaglicht auf das Dilemma der Börsen: Einerseits gibt es Top-Aktien, die offensichtlich immer noch gute Aussichten bieten. Andererseits ist das Angebot an diesen Werten so gering geworden, dass man die reichlich vorhandenen Anlagemittel schon in das eigene Unternehmen stecken muss.

Oder man kauft für 48 Millionen Dollar einen Ferrari GTO Baujahr 1962, wie vor kurzem ein solventer Autofreund, der damit einen neuen Rekordpreis auf dem Oldtimermarkt bezahlte. Knapp 600.000 Euro kostet derzeit schon ein Reihenhaus in Düsseldorf in guter Lage, das vor einem Jahrzehnt gerade einmal halb so viel gekostet hat. Jetzt hat es eine junge Familie zum Wohnen gekauft, nicht zum Spekulieren.

Buffett, teure Ferraris und die Entwicklungen am Immobilienmarkt geben Aktienanlegern eine wichtige Botschaft: Die grundlegende Voraussetzung der Hausse, die Liquiditätsversorgung, ist intakt.

Auch bei der zweiten Säule sieht es nicht schlecht aus: Die Entwicklung der weltweiten Konjunktur zeigt nach oben. In den großen Wirtschaftsräumen Nordamerika, Europa und China mögen die Wachstumsprognosen zwar immer wieder justiert werden, am großen Aufwärtstrend aber hat sich bisher nichts geändert.

Eine reichliche Geldversorgung und eine Konjunktur, die in den Industriestaaten in einer Bandbreite von ein bis drei Prozent zulegt, sind klassische Zutaten für einen langfristigen Aktienanstieg. Den vorerst letzten großen Einschnitt gab es vor einem Jahrzehnt in der Finanzkrise. Dabei kam es vorher zu einer Überhitzung und danach zu einem Konjunktureinbruch. Damit verglichen sieht die aktuelle Entwicklung viel harmloser aus.

Krisenherde in der Türkei und in Argentinien

Das heißt natürlich nicht, dass es keine Gefahren gäbe. Kursturbulenzen finden derzeit sehr wohl statt, am heftigsten auf den Währungsmärkten. Der ...

