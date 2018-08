Pharmakonzerne investieren Milliarden in neue Zelltherapien gegen Krebs. Nun ist ein erstes Medikament in Europa zugelassen, hergestellt in Leipziger Laboren. Eine neue Arznei-Ära bricht an - die ihren Preis hat.

Peter Bader hat schon viele Kinderleben gerettet, aber manchmal ist auch er machtlos gegen Krankheit und Tod. Bader, Arzt an der Uniklinik Frankfurt, behandelt Kinder, die an akuter lymphatischer Leukämie leiden - ein aggressiver Blutkrebs. 600 junge Menschen erkranken daran jedes Jahr in Deutschland. Bader reizt die aktuellen Methoden aus, doch die Chemotherapie sei "an einem Punkt, an dem es nicht voran geht", klagt er. "Es sterben immer noch zu viele."

Nun schöpft der Arzt neue Hoffnung: Die Europäische Arzneimittelbehörde hat Ende August Kymriah zugelassen, ein neuartiges Blutkrebs-Therapeutikum des Schweizer Pharmakonzerns Novartis, das Bader schon in einer klinischen Studie getestet hat. Es nutzt die Immunabwehr des Körpers, um Krebs zu heilen, und wird für jeden Patienten individuell hergestellt.

Experten sprechen von einer CAR-T-Zelltherapie. Sie gilt als mögliche neue Wunderwaffe im Kampf gegen den Krebs. Dabei werden T-Zellen, der Abwehrtrupp des menschlichen Immunsystems, dem Patienten entnommen, in ein High-Tech-Labor gebracht und gentechnisch so umprogrammiert, dass sie die bösartigen Krebszellen erkennen und zerstören.

Das Mittel muss nur einmal in die Blutbahn des Patienten gegeben werden. Es soll bei schweren Leukämie-Erkrankungen die zermürbende Chemotherapie ersetzen.

Die ersten klinischen Studien mit Kymriah lieferten erstaunliche Ergebnisse. Von zehn Kindern, die einen Leukämie-Rückfall erleiden, überleben mit Chemotherapie nur eines oder zwei, mit Kymriah sechs. Auch bei Erwachsenen, die an diffusem großzelligen B-Zell-Lymphom erkrankt sind, einem sehr aggressiven Krebs bestimmter Blutzellen, werden mit Kymriah weit mehr Patienten geheilt als bisher.

Für Novartis ist die europäische Zulassung ein Durchbruch, nach sechs Jahren intensiver Forschung und vielen Millionen Euro Investitionen. "Das ist der erste Schritt auf dem Weg, Patienten vollkommen anders zu behandeln als bisher", sagt Ester Banque, Leiterin des Onkologie-Bereichs bei Novartis Deutschland.Kymriah kann nun in Europa eingesetzt werden. In den USA ist es schon seit 2017 erlaubt, als erste CAR-T-Zelltherapie weltweit. Kurze Zeit später wurde ein Konkurrenzprodukt zugelassen, Yescarta vom Anbieter Gilead Sciences. ...

