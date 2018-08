BERLIN (Dow Jones)--Die umstrittene deutsche Zolleinheit zur Bekämpfung der Geldwäsche "Financial Intelligence Unit" (FIU) lässt sich nach Vorwürfen verschleppter Verdachtsmeldungen extern überprüfen. Das geht aus einem Schreiben der Parlamentarischen Finanz-Staatsekretärin Christine Lambrecht (SPD) hervor, in das Dow Jones Newswires Einblick hatte.

"Die ... FIU bereitet derzeit eine Evaluierung ihrer Prozesse und Abläufe sowie eine verbesserte Einbindung der Verpflichteten und Bedarfsträger durch eine unabhängige Stelle vor", heißt es in dem Antwortschreiben an den FDP-Abgeordneten Markus Herbrand auf eine entsprechende Frage. "Die sich im Laufe dieser Aufarbeitung abzeichnenden Schlussfolgerungen werden im Anschluss jeweils zeitnah umgesetzt."

Herbrand forderte in der Wirtschaftswoche, die zuerst über das Schreiben berichtet hatte, eine Aufarbeitung der Versäumnisse bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, um festzustellen, "in wie vielen Fällen von Geldwäsche, bei dem möglicherweise Geld in die Finanzierung von Terrorismus floss, die Behörde gepennt hat".

Die Zolleinheit war in die Kritik geraten, weil sie Berichten zufolge monatelang eilige Verdachtsmeldungen nicht weitergeleitet hat. Mehrere Landeskriminalämter hatten laut ARD auf eine entsprechende Anfrage von BR Recherche und Spiegel erklärt, sie seien zum Teil auch über "besonders eilbedürftige" Fälle erst verspätet informiert worden. Die Anti-Geldwäsche-Stelle war erst 2017 vom Bundeskriminalamt zum Zoll verlegt worden, um ihr mehr Wirkung zu verleihen.

August 31, 2018 08:04 ET (12:04 GMT)

