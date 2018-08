Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Ein Dokument liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Nur Sky zeigt im Rahmen der Original Sky Konferenz alle Spiele und alle Tore sowie die meisten Einzelspiele der deutschen Vereine live - Während der Gruppenphase überträgt Sky an jedem Abend je ein Topspiel eines deutschen Vereins live und exklusiv, darunter fünf Partien des FC Bayern und vier von Borussia Dortmund - Insgesamt zeigt Sky in der Gruppenphase zwölf Einzelspiele live und exklusiv, u.a. Hoffenheim - Manchester City (2.10.), BVB - Monaco (3.10.), BVB - Atlético Madrid (24.10.), Schalke - Galatasaray (6.11.), Bayern - Benfica (27.11.) und Ajax - Bayern (12.12.) - Ab dieser Saison wird die komplette Königsklasse erstmals in Deutschland live nur im Pay-TV übertragen - Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fußballfans mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne Vertragsbindung live dabei sein - Allen neuen Sky Ticket Kunden wird empfohlen, sich unter skyticket.de bis 24 Stunden vor dem Spieltag zu registrieren - Ausführliche Informationen zur neuen UEFA Champions League bei Sky sind unter sky.de/ucl abrufbar



Unterföhring, 31. August 2018 - Nach der Auslosung der UEFA Champions League am gestrigen Abend in Monaco dürfen sich die deutschen Vereine und alle Fußballfans bereits in der Gruppenphase auf zahlreiche große europäische Fußballabende freuen. Sky Kunden und Nutzer von Sky Ticket erleben die Königsklasse ab dieser Saison exklusiver als jemals zuvor. Erstmals überhaupt werden Live-Übertragungen der UEFA Champions League in Deutschland ausschließlich im Pay-TV zu sehen sein. Im Rahmen der Original Sky Konferenz wird nur Sky alle Spiele und alle Tore des Wettbewerbs live übertragen, darüber hinaus die meisten Einzelspiele der deutschen Vereine.



In der Gruppenphase wird Sky neben allen Spielen und allen Toren im Rahmen der Original Sky Konferenz an jedem Abend ein ausgewähltes Topspiel eines deutschen Vereins live übertragen, darunter unter anderem fünf Gruppenspiele des FC Bayern München sowie vier von Borussia Dortmund.



Die exklusiven Einzelspiele in der Gruppenphase der neuen UEFA Champions League 2018/19 live auf Sky Sport 2 HD:



1. Spieltag Dienstag, 18.9., 21.00 Uhr: FC Brügge - Borussia Dortmund Mittwoch, 19.9., 21.00 Uhr: Benfica Lissabon - FC Bayern München



2. Spieltag Dienstag, 2.10., 18.55 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - Manchester City Mittwoch, 3.10., 21.00 Uhr: Borussia Dortmund - AS Monaco



3. Spieltag Dienstag, 23.10., 18.55 Uhr: AEK Athen - FC Bayern München Mittwoch, 24.10., 21.00 Uhr: Borussia Dortmund - Atlético Madrid



4. Spieltag Dienstag, 6.11., 21.00 Uhr: FC Schalke 04 - Galatasaray Istanbul Mittwoch, 7.11., 21.00 Uhr: FC Bayern München - AEK Athen



5. Spieltag Dienstag, 27.11., 21.00 Uhr: FC Bayern München - Benfica Lissabon Mittwoch, 28.11., 21.00 Uhr: Borussia Dortmund - FC Brügge



6. Spieltag Dienstag, 11.12., 18.55 Uhr: FC Schalke 04 - Lokomotive Moskau Mittwoch, 12.12., 21.00 Uhr: Ajax Amsterdam - FC Bayern München



Neben den genannten Einzelspielen zeigt Sky auf Sky Sport 1 HD an jedem Abend sowohl um 18.55 Uhr als auch um 21.00 Uhr in der Original Sky Konferenz alle Spiele und allen Tore des Wettbewerbs live. Das Einzelspiel der zweiten deutschen Mannschaft wird an jedem Abend ab Mitternacht in voller Länge auf Sky Sport 2 HD ausgestrahlt.



Ausführliche Informationen zur neuen UEFA Champions League bei Sky sind unter sky.de/ucl abrufbar.



Mit Sky Ticket flexibel auch ohne Vertragsbindung live dabei Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Fußballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung live dabei sein und sind auch beim Streaming auf der sicheren Seite. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



Allen neuen Sky Ticket Kunden wird empfohlen, sich bis 24 Stunden vor dem Spieltag bei Sky Ticket zu registrieren. Besonders attraktiv: Das Supersport Monatstickets ist derzeit zum Preis eines Supersport Tagestickets von 9,99 EUR erhältlich. Das Sky Supersport Monatsticket inklusive des ersten Spieltags des ersten Spieltags der UEFA Champions League am 18./ 19. September ist unter skyticket.de bereits verfügbar.



Das Supersport Ticket umfasst neben den Inhalten des Sky Sport Pakets auch die Inhalte des Sky Fußball-Bundesliga Pakets, sodass Sportfans im gebuchten Zeitraum neben den Live-Übertragungen der UEFA Champions League auch die Bundesliga und 2. Bundesliga, den DFB-Pokal, die ATP World Tour, die DKB Handball-Bundesliga und EHF Handball Champions League sowie Weltklasse-Golf von der European Tour und der US PGA Tour sehen können.



Das neue Sky: Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als je zuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreich mit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launch des neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindert weiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften und exklusiven Content für Sky Kunden.



Über Sky Deutschland: Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni 2018).



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 99 58 68 83 Thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland