SRC Research bestätigt die Kaufempfehlung und das Kursziel für Warimpex . Die jüngst veröffentlichten Zahlen lagen im Rahmen der Erwartungen, so die Analysten. Das Unternehmen befinde sich in einem Übergangsjahr, wo aktuelle Entwicklungsprojekte vorangebracht und zudem selektiv passende Akquisitionen getätigt werden, um wieder an das frühere Umsatzniveau heranzukommen und einen Shift in Richtung Büroimmobilien herbei zu führen, erklären die SRC-Experten. Erwartungsgemäß seien die Umsatzerlöse aus Hotels von 20,8 Mio. Euro auf 6,3 Mio. Euro zurückgegangen. Erfreulicherweise seien die Umsätze aus den Büroimmobilien bereits jetzt deutlich um 24% von 6,1 Mio. Euro auf 7,5 Mio. Euro angestiegen, wie die...

Den vollständigen Artikel lesen ...